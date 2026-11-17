Madrid, 17 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista estadounidense Ben Shelton(4) este martes no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/09/2026
| US Open ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (6-3, 7-6, 5-7, 6-2)
| Ben Shelton
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|16/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|14/06/2025
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Ben Shelton
|20/04/2025
| BMW Open (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ben Shelton
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Arthur Fery
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tallon Griekspoor
Últimos Resultados de Ben Shelton
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|07/11/2026
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Luca Van Assche
| 1-2 (7-5, 3-6, 4-6)
| Ben Shelton
|06/11/2026
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Tommy Paul
|05/11/2026
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Ben Shelton
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech