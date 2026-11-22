Alexander Zverev - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Final de ATP Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Final del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista español Carlos Alcaraz(3) este domingo no antes de las 18:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
|17/08/2025
| Cincinnati Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Carlos Alcaraz
|15/11/2024
| ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Carlos Alcaraz
|09/06/2024
| Roland Garros ATP (Final)
| Alexander Zverev
| 2-3 (3-6, 6-2, 7-5, 1-6, 2-6)
| Carlos Alcaraz
|14/03/2024
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/11/2026
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Daniil Medvedev
|19/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Fils
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/11/2026
| ATP World Tour Finals, Final Stage (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|20/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Flavio Cobolli
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Frances Tiafoe
|08/11/2026
| Rolex Paris Masters (Final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Carlos Alcaraz