Alexander Zverev - Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de ATP Finals, Final Stage - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Semifinal del torneo ATP Finals, Final Stage al tenista ruso Daniil Medvedev(5) este sábado no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|29/09/2025
| China Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Alexander Zverev
|21/06/2025
| Halle Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-4)
| Alexander Zverev
|26/01/2024
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3)
| Alexander Zverev
|15/11/2023
| ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Fils
|17/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Ben Shelton
|15/11/2026
| ATP World Tour Finals, John McEnroe Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Rafael Jodar
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Frances Tiafoe
|18/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Daniil Medvedev
|16/11/2026
| ATP World Tour Finals, Ivan Lendl Group (Round Robin)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Flavio Cobolli
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Ignacio Buse
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Daniil Medvedev
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Carlos Alcaraz