Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg

Madrid, 14 de noviembre de 2025.
El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Bjorn Borg al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) este viernes a las 20:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/08/2025
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-3 (6-4, 6-7, 4-6, 4-6)
| Felix Auger-Aliassime
|24/03/2024
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Felix Auger-Aliassime
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|09/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Ben Shelton
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 1-2 (6-2, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Ben Shelton
| 1-2 (6-4, 6-7, 5-7)
| Felix Auger-Aliassime
|10/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Felix Auger-Aliassime
|02/11/2025
| Rolex Paris Masters (Final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Bublik
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime