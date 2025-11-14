Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg

Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg
Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Bjorn Borg - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 19:50

Madrid, 14 de noviembre de 2025.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Bjorn Borg al tenista Canadiense Felix Auger-Aliassime(8) este viernes a las 20:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/08/2025 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 1-3 (6-4, 6-7, 4-6, 4-6) Felix Auger-Aliassime
24/03/2024 Miami Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-2, 6-4) Felix Auger-Aliassime

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
09/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (6-3, 7-6) Ben Shelton
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Daniil Medvedev 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) Alexander Zverev
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Felix Auger-Aliassime.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Ben Shelton 1-2 (6-4, 6-7, 5-7) Felix Auger-Aliassime
10/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (7-5, 6-1) Felix Auger-Aliassime
02/11/2025 Rolex Paris Masters (Final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (4-6, 6-7) Jannik Sinner
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Bublik
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Valentin Vacherot 0-2 (2-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime

