Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de marzo de 2026.
El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 21:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|26/10/2025
| Erste Bank Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Zverev
|26/01/2025
| Australian Open ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Alexander Zverev
|18/08/2024
| Western & Southern Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-1 (7-6, 5-7, 7-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Frances Tiafoe
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 1-2 (6-7, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|26/02/2026
| Mexican Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (3-6, 7-6, 6-7)
| Miomir Kecmanovic
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Learner Tien
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Jannik Sinner
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Denis Shapovalov
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jannik Sinner
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 2-1 (7-6, 2-6, 6-3)
| Jannik Sinner