Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de BNP Paribas Open
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 20:32
Madrid, 14 de marzo de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(4) se enfrenta en Semifinal del torneo BNP Paribas Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este sábado a las 21:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner
26/10/2025 Erste Bank Open (Final) Jannik Sinner 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Alexander Zverev
26/01/2025 Australian Open ATP (Final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Alexander Zverev
18/08/2024 Western & Southern Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-1 (7-6, 5-7, 7-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Arthur Fils 0-2 (2-6, 3-6) Alexander Zverev
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Frances Tiafoe 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 1-2 (6-7, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Zverev
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Learner Tien 0-2 (1-6, 2-6) Jannik Sinner
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Joao Fonseca 0-2 (6-7, 6-7) Jannik Sinner
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Denis Shapovalov 0-2 (3-6, 2-6) Jannik Sinner
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (1-6, 1-6) Jannik Sinner
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Jakub Mensik 2-1 (7-6, 2-6, 6-3) Jannik Sinner

