Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Alexander Zverev - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de abril de 2026.
El tenista Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Jannik Sinner(2) este sábado a las 13:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|12/11/2025
| ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alexander Zverev
|01/11/2025
| Rolex Paris Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Jannik Sinner
|26/10/2025
| Erste Bank Open (Final)
| Jannik Sinner
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Joao Fonseca
| 1-2 (5-7, 7-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Zizou Bergs
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|08/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Cristian Garin
| 1-2 (6-4, 4-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|27/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|09/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Jannik Sinner
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Jannik Sinner
|29/03/2026
| Miami Open (Final)
| Jiri Lehecka
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner