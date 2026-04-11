Alexander Zverev - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Publicado: sábado, 11 abril 2026 12:31
Madrid, 11 de abril de 2026.

El tenista Alexander Zverev(3) se enfrenta en Semifinal del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Jannik Sinner(2) este sábado a las 13:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (2-6, 4-6) Jannik Sinner
12/11/2025 ATP World Tour Finals, Bjorn Borg Group (Round Robin) Jannik Sinner 2-0 (6-4, 6-3) Alexander Zverev
01/11/2025 Rolex Paris Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (0-6, 1-6) Jannik Sinner
26/10/2025 Erste Bank Open (Final) Jannik Sinner 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Felix Auger-Aliassime 0-2 (3-6, 4-6) Jannik Sinner
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Tomas Machac 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Jannik Sinner
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 0-6) Jannik Sinner
29/03/2026 Miami Open (Final) Jiri Lehecka 0-2 (4-6, 4-6) Jannik Sinner
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner

