Alexander Zverev - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alexander Zverev - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters
Alexander Zverev - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 12:32
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista italiano Lorenzo Musetti(24) este miércoles no antes de las 13:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/10/2025 Erste Bank Open (Semifinal) Lorenzo Musetti 0-2 (4-6, 5-7) Alexander Zverev
14/05/2025 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 6-4) Alexander Zverev
25/10/2024 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 4-6) Lorenzo Musetti

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-2) Arthur Fery
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce
17/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina

Últimos Resultados de Lorenzo Musetti

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-6) Hubert Hurkacz
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Arthur Fery 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) Lorenzo Musetti
28/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Lorenzo Musetti 2-0 (7-6, 7-5) Frances Tiafoe
25/10/2026 Lyon Open (Final) Lorenzo Musetti 2-0 (6-3, 6-4) Taylor Fritz
24/10/2026 Lyon Open (Semifinal) Flavio Cobolli 1-2 (6-4, 2-6, 5-7) Lorenzo Musetti
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