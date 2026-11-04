Alexander Zverev - Lorenzo Musetti, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Alexander Zverev - Lorenzo Musetti: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista italiano Lorenzo Musetti(24) este miércoles no antes de las 13:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/10/2025
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Alexander Zverev
|14/05/2025
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Alexander Zverev
|25/10/2024
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 4-6)
| Lorenzo Musetti
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Arthur Fery
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tallon Griekspoor
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
Últimos Resultados de Lorenzo Musetti
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Hubert Hurkacz
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fery
| 2-1 (6-4, 5-7, 6-4)
| Lorenzo Musetti
|28/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Frances Tiafoe
|25/10/2026
| Lyon Open (Final)
| Lorenzo Musetti
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Taylor Fritz
|24/10/2026
| Lyon Open (Semifinal)
| Flavio Cobolli
| 1-2 (6-4, 2-6, 5-7)
| Lorenzo Musetti