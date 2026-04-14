Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic, en directo hoy: sigue el partido de BMW Open

Alexander Zverev - Miomir Kecmanovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de BMW Open
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 14 abril 2026 11:32
Seguir en

Madrid, 14 de abril de 2026.

El tenista Alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo BMW Open al tenista Serbio Miomir Kecmanovic(58) este martes a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/02/2026 Mexican Open (Octavos de final) Alexander Zverev 1-2 (3-6, 7-6, 6-7) Miomir Kecmanovic
24/09/2023 Chengdu Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (5-7, 7-5, 6-2) Miomir Kecmanovic

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Joao Fonseca 1-2 (5-7, 7-6, 3-6) Alexander Zverev
09/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Octavos de final) Zizou Bergs 0-2 (2-6, 5-7) Alexander Zverev
08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner

-Últimos Resultados de Miomir Kecmanovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Cameron Norrie 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Miomir Kecmanovic
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Kamil Majchrzak 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Miomir Kecmanovic
13/03/2026 Cap Cana (Cuartos de final) Miomir Kecmanovic 1-2 (6-2, 5-7, 2-6) Adam Walton
13/03/2026 Cap Cana (Octavos de final) Miomir Kecmanovic 2-0 (6-4, 7-6) Mackenzie McDonald
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Flavio Cobolli 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Miomir Kecmanovic

Contador

Contenido patrocinado