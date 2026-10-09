Alexander Zverev - Yibing Wu, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Yibing Wu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de octubre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista chino Yibing Wu(113) este viernes no antes de las 07:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2023
| Geneva Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 0-0 (4-1)
| Yibing Wu
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|03/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-3)
| Juncheng Shang
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Cameron Norrie
|27/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Learner Tien
|26/09/2026
| Laver Cup (Final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-2, 6-7, 9-11)
| Alex de Minaur
Últimos Resultados de Yibing Wu
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Michael Zheng
|04/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Yibing Wu
| 0-3 (3-6, 4-6, 1-6)
| Carlos Alcaraz
|03/09/2026
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-3 (5-7, 3-6, 1-6)
| Yibing Wu
|30/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 3-0 (7-6, 6-2, 7-5)
| Adam Walton
|23/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Francisco Comesana
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Yibing Wu