Alexander Zverev - Yibing Wu, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Alexander Zverev - Yibing Wu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters
Alexander Zverev - Yibing Wu: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 9 octubre 2026 6:30
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Madrid, 9 de octubre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista chino Yibing Wu(113) este viernes no antes de las 07:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2023 Geneva Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 0-0 (4-1) Yibing Wu

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/10/2026 China Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
03/10/2026 China Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-3) Juncheng Shang
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-4) Cameron Norrie
27/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 6-3) Learner Tien
26/09/2026 Laver Cup (Final) Alexander Zverev 1-2 (6-2, 6-7, 9-11) Alex de Minaur

Últimos Resultados de Yibing Wu

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 2-0 (6-3, 7-6) Michael Zheng
04/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Yibing Wu 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) Carlos Alcaraz
03/09/2026 US Open ATP (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) Yibing Wu
30/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) Adam Walton
23/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Francisco Comesana 2-0 (6-3, 6-4) Yibing Wu
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