Alexandra Eala - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexandra Eala - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de agosto de 2026.
La tenista filipina Alexandra Eala(20) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este martes no antes de las 02:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Alexandra Eala
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 1-0 (6-1, 3-0)
| Gabriela Ruse
|10/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Alexandra Eala
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Belinda Bencic
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Alexandra Eala
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (1-6, 6-4, 2-6)
| Alexandra Eala
|03/08/2026
| Mubadala Citi DC Open (Final)
| Jessica Pegula
| 1-2 (6-4, 4-6, 0-6)
| Alexandra Eala
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-3, 0-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-2 (6-3, 2-6, 3-6)
| Madison Keys