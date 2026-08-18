Alexandra Eala - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexandra Eala - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Alexandra Eala - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 18 agosto 2026 1:31
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Madrid, 18 de agosto de 2026.

La tenista filipina Alexandra Eala(20) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este martes no antes de las 02:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexandra Eala

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 1-0 (6-1, 3-0) Gabriela Ruse
10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 0-6) Belinda Bencic
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Caty McNally 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Alexandra Eala
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alycia Parks 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) Alexandra Eala
03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) Alexandra Eala

Últimos Resultados de Amanda Anisimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (2-6, 3-6) Amanda Anisimova
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 1-2 (6-3, 0-6, 4-6) Amanda Anisimova
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Lanlana Tararudee 0-0 () Amanda Anisimova
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) Madison Keys

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