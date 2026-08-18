Alexandra Eala - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexandra Eala - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.

La tenista filipina Alexandra Eala(20) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este martes no antes de las 02:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Alexandra Eala

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 1-0 (6-1, 3-0) Gabriela Ruse 10/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Alexandra Eala 0-2 (4-6, 0-6) Belinda Bencic 08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Caty McNally 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Alexandra Eala 06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alycia Parks 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) Alexandra Eala 03/08/2026 Mubadala Citi DC Open (Final) Jessica Pegula 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) Alexandra Eala

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