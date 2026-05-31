Alyssa James - Capucine Pradenne, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Alyssa James - Capucine Pradenne: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista jamaicana Alyssa James(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista Francesa Capucine Pradenne(0) este domingo a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Alyssa James.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Alyssa James 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) Jana Kovackova

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