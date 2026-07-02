Amanda Anisimova - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Amanda Anisimova - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Sofia Kenin(105) este jueves no antes de las 15:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/04/2025
| Credit One Charleston Open (Semifinal)
| Amanda Anisimova
| 0-0 (2-5)
| Sofia Kenin
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lina Gjorcheska
|12/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
|10/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Amanda Anisimova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Julia Grabher
| 0-1 (0-6, 0-0)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Sofia Kenin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Petra Marcinko
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sofia Kenin
|20/06/2026
| Lexus Eastbourne Open, Qualification (Sin Definir)
| Sofia Kenin
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Daria Snigur
|16/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Viktorija Golubic
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Sofia Kenin
|14/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Viktorija Golubic
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sofia Kenin
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Sofia Kenin
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Elsa Jacquemot