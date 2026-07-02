Amanda Anisimova - Sofia Kenin, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Amanda Anisimova - Sofia Kenin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Sofia Kenin(105) este jueves no antes de las 15:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 05/04/2025 Credit One Charleston Open (Semifinal) Amanda Anisimova 0-0 (2-5) Sofia Kenin

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-3, 6-2) Lina Gjorcheska 12/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Iva Jovic 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) Amanda Anisimova 10/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Laura Siegemund 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Amanda Anisimova 28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Julia Grabher 0-1 (0-6, 0-0) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Sofia Kenin.