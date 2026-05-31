Anastasija Cvetkovic - Alexandra Malova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Anastasija Cvetkovic - Alexandra Malova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de mayo de 2026.

La tenista serbia Anastasija Cvetkovic(906) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista rusa Alexandra Malova(0) este domingo a las 15:30.

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-Últimos Resultados de Anastasija Cvetkovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Anastasija Cvetkovic 1-2 (2-6, 6-4, 2-6) Aishi Das 31/08/2025 US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Kamonwan Yodpetch 2-0 (6-2, 6-4) Anastasija Cvetkovic 07/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Anastasija Cvetkovic 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) Hannah Klugman 05/07/2025 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Diana Ioana Simionescu 0-2 (6-7, 0-6) Anastasija Cvetkovic

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