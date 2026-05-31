Anastasija Cvetkovic - Alexandra Malova, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros Juniors, Girls

Anastasija Cvetkovic - Alexandra Malova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de mayo de 2026.
La tenista serbia Anastasija Cvetkovic(906) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros Juniors, Girls a la tenista rusa Alexandra Malova(0) este domingo a las 15:30.
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-Últimos Resultados de Anastasija Cvetkovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Anastasija Cvetkovic
| 1-2 (2-6, 6-4, 2-6)
| Aishi Das
|31/08/2025
| US Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Kamonwan Yodpetch
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Anastasija Cvetkovic
|07/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Anastasija Cvetkovic
| 1-2 (7-5, 2-6, 2-6)
| Hannah Klugman
|05/07/2025
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Diana Ioana Simionescu
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Anastasija Cvetkovic
-Últimos Resultados de Alexandra Malova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Malova
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Kanon Sawashiro
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Kali Supova
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alexandra Malova