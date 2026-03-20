Anna Blinkova - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Anna Blinkova - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de marzo de 2026.

La tenista Rusa Anna Blinkova(92) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este viernes a las 15:00.

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-Últimos Resultados de Anna Blinkova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 18/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Sofia Kenin 1-2 (6-3, 1-6, 3-6) Anna Blinkova 09/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Renata Zarazua 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) Anna Blinkova 07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) Amanda Anisimova 05/03/2026 BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final) Dalma Galfi 0-2 (4-6, 5-7) Anna Blinkova 24/02/2026 ATX Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 0-2 (3-6, 4-6) Iva Jovic

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.