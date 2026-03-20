Anna Blinkova - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Anna Blinkova - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de marzo de 2026.
La tenista Rusa Anna Blinkova(92) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Miami Open a la tenista Canadiense Victoria Mboko(9) este viernes a las 15:00.
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-Últimos Resultados de Anna Blinkova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sofia Kenin
| 1-2 (6-3, 1-6, 3-6)
| Anna Blinkova
|09/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Renata Zarazua
| 2-1 (6-3, 6-7, 6-4)
| Anna Blinkova
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 1-2 (7-5, 1-6, 0-6)
| Amanda Anisimova
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Dalma Galfi
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Anna Blinkova
|24/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Iva Jovic
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Anna Kalinskaya
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Kimberly Birrell
|14/02/2026
| Qatar Total Open (Final)
| Karolina Muchova
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Victoria Mboko