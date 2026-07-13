Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de julio de 2026.

La tenista Húngara Anna Bondar(73) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Sara Sorribes Tormo(212) este lunes no antes de las 14:00.

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-Últimos Resultados de Anna Bondar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Solana Sierra 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) Anna Bondar 23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 1-0 (7-6, 3-2) Anna Bondar 15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Emma Navarro 14/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Anna Blinkova 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) Anna Bondar 13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Emiliana Arango 0-2 (3-6, 4-6) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.