Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open
Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 13 julio 2026 14:22
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Madrid, 13 de julio de 2026.

La tenista Húngara Anna Bondar(73) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Sara Sorribes Tormo(212) este lunes no antes de las 14:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Anna Bondar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Solana Sierra 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) Anna Bondar
23/06/2026 Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final) Panna Udvardy 1-0 (7-6, 3-2) Anna Bondar
15/06/2026 Nottingham Open (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 1-2 (7-6, 3-6, 2-6) Emma Navarro
14/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Anna Blinkova 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) Anna Bondar
13/06/2026 Nottingham Open, Qualification (Sin Definir) Emiliana Arango 0-2 (3-6, 4-6) Anna Bondar

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Pegula 2-0 (7-6, 6-1) Sara Sorribes Tormo
29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-2, 6-3) Victoria Jimenez Kasintseva
06/06/2026 Makarska (Semifinal) Sara Sorribes Tormo 0-2 (2-6, 5-7) Maria Timofeeva
05/06/2026 Makarska (Cuartos de final) Noma Noha Akugue 0-2 (0-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo
04/06/2026 Makarska (Octavos de final) Lola Radivojevic 0-2 (2-6, 4-6) Sara Sorribes Tormo

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