Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo, en directo hoy: sigue el partido de Iasi Open

Anna Bondar - Sara Sorribes Tormo: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Iasi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de julio de 2026.
La tenista Húngara Anna Bondar(73) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Iasi Open a la tenista española Sara Sorribes Tormo(212) este lunes no antes de las 14:00.
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-Últimos Resultados de Anna Bondar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Solana Sierra
| 2-1 (6-3, 5-7, 7-5)
| Anna Bondar
|23/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Dieciseisavos de final)
| Panna Udvardy
| 1-0 (7-6, 3-2)
| Anna Bondar
|15/06/2026
| Nottingham Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (7-6, 3-6, 2-6)
| Emma Navarro
|14/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Anna Blinkova
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-2)
| Anna Bondar
|13/06/2026
| Nottingham Open, Qualification (Sin Definir)
| Emiliana Arango
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Anna Bondar
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sara Sorribes Tormo
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Victoria Jimenez Kasintseva
|06/06/2026
| Makarska (Semifinal)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Maria Timofeeva
|05/06/2026
| Makarska (Cuartos de final)
| Noma Noha Akugue
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo
|04/06/2026
| Makarska (Octavos de final)
| Lola Radivojevic
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Sara Sorribes Tormo