Arabia Saudita - Uruguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Arabia Saudita - Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. este martes a las 00:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Cabo Verde 0 0 2 Clasificado Arabia Saudita 0 0 3 Tercero ¿? España 0 0 4 Eliminado Uruguay 0 0

-Onces iniciales probables.

ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Sultan Mandash, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan.

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Federico Vinas, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez.