Arabia Saudita - Uruguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Arabia Saudita - Uruguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de Arabia Saudita y Uruguay debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE. UU. este martes a las 00:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Cabo Verde
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Arabia Saudita
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| España
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Uruguay
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
ARABIA SAUDITA: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al Tambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Abdullah Alkhaibari, Sultan Mandash, Musab Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan.
URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Matias Vina; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Federico Vinas, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez.