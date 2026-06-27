Argelia - Austria, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argelia - Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 27 de junio de 2026.

La selección de Argelia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Austria este domingo a las 04:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Jordania, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Austria ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Argentina, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argentina 6 2 2 Clasificado Austria 3 2 3 Tercero ¿? Argelia 3 2 4 Eliminado Jordania 0 2

-Onces iniciales probables.

ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri.

AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Paul Wanner, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch.

-Últimos Resultados de Argelia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Austria.