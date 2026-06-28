Argelia - Austria, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Argelia - Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales confirmados: Argelia - Austria: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 28 junio 2026 3:00
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Madrid, 28 de junio de 2026.

La selección de Argelia, situada en la tercera posición de la tabla se enfrenta en Fase de Grupos (III) de la Copa Mundial de la FIFA en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. ante Austria este domingo a las 04:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra Jordania, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Austria ocupa el segundo lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra Argentina, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ARGELIA: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar, Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri.
AUSTRIA: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.

-Últimos Resultados de Argelia.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-2 Algeria
17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Austria.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria
17/06/2026 World Cup Grp. J Austria 3-1 Jordan

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