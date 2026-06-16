Argentina - Argelia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Argelia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de junio de 2026.
Las selecciones de Argentina y Argelia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. este miércoles a las 03:00
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Argelia
| 0
| 0
|2
| Clasificado
| Argentina
| 0
| 0
|3
| Tercero ¿?
| Austria
| 0
| 0
|4
| Eliminado
| Jordania
| 0
| 0
-Onces iniciales probables.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada.
ARGELIA: Luca Zidane; Aissa Mandi, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini; Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Rayan Ait Nouri, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Amine Gouiri.