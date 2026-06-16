Argentina - Argelia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Argelia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.

Las selecciones de Argentina y Argelia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. este miércoles a las 03:00

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Argelia 0 0 2 Clasificado Argentina 0 0 3 Tercero ¿? Austria 0 0 4 Eliminado Jordania 0 0

-Onces iniciales probables.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Thiago Almada.

ARGELIA: Luca Zidane; Aissa Mandi, Zineddine Belaid, Ramy Bensebaini; Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Rayan Ait Nouri, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Amine Gouiri.