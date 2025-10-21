Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Arsenal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Emirates Stadium ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Viktor Gyoekeres.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Robin Le Normand, David Hancko; Koke, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Pablo Barrios; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|16/04/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Arsenal
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo