Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Arsenal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Emirates Stadium ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli, Viktor Gyoekeres.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, Robin Le Normand, David Hancko; Koke, Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Pablo Barrios; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal 29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain 16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.