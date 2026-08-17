Arthur Fery - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Arthur Fery - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open
Arthur Fery - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 17:34
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Madrid, 17 de agosto de 2026.

El tenista británico Arthur Fery(37) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este lunes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Arthur Fery

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Arthur Fery 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) James Duckworth
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Grigor Dimitrov 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7) Arthur Fery
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7) Arthur Fery

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alex de Minaur
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) Alex de Minaur
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 6-7) Alex de Minaur
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima
30/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Alex de Minaur 2-0 (6-2, 6-3) Cruz Hewitt

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