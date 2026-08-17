Arthur Fery - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Arthur Fery - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de agosto de 2026.
El tenista británico Arthur Fery(37) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este lunes no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Arthur Fery
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fery
| 2-1 (6-4, 2-6, 7-6)
| James Duckworth
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7)
| Arthur Fery
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7)
| Arthur Fery
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Alex de Minaur
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima
|30/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Cruz Hewitt