Arthur Fery - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Arthur Fery - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.

El tenista británico Arthur Fery(37) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este lunes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Arthur Fery

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Arthur Fery 2-1 (6-4, 2-6, 7-6) James Duckworth 10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev 08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery 06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Grigor Dimitrov 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7) Arthur Fery 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7) Arthur Fery

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