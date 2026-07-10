Arthur Fery - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Arthur Fery - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP
Arthur Fery - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 10 julio 2026 13:31
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Madrid, 10 de julio de 2026.

El tenista Británico Arthur Fery(114) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes no antes de las 14:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Arthur Fery.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Flavio Cobolli 0-3 (4-6, 6-7, 0-6) Arthur Fery
06/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Grigor Dimitrov 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7) Arthur Fery
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Zizou Bergs 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7) Arthur Fery
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Arthur Fery 3-1 (5-7, 7-6, 6-3, 6-3) Otto Virtanen
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Damir Dzumhur 1-3 (6-3, 2-6, 2-6, 1-6) Arthur Fery

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Alexander Zverev
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexander Blockx 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7) Alexander Zverev

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