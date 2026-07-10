Arthur Fery - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Arthur Fery - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de julio de 2026.
El tenista Británico Arthur Fery(114) se enfrenta en Semifinal del torneo Wimbledon ATP al tenista alemán Alexander Zverev(3) este viernes no antes de las 14:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Arthur Fery.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Flavio Cobolli
| 0-3 (4-6, 6-7, 0-6)
| Arthur Fery
|06/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Grigor Dimitrov
| 2-3 (5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7)
| Arthur Fery
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Zizou Bergs
| 2-3 (6-2, 5-7, 6-2, 6-7, 6-7)
| Arthur Fery
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fery
| 3-1 (5-7, 7-6, 6-3, 6-3)
| Otto Virtanen
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Damir Dzumhur
| 1-3 (6-3, 2-6, 2-6, 1-6)
| Arthur Fery
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-3 (2-6, 6-7, 4-6)
| Alexander Zverev
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Alexander Zverev
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexander Blockx
| 1-3 (4-6, 7-6, 6-7, 6-7)
| Alexander Zverev