Arthur Fils - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Arthur Fils - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de European Open
Arthur Fils - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 23 octubre 2026 17:31
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Madrid, 23 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo European Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(37) este viernes no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 European Open (Octavos de final) Arthur Fils 0-0 () Jaume Munar
12/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 0-2 (5-7, 4-6) Botic van de Zandschulp
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pavel Kotov
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Arthur Fils
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Alex Michelsen

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/10/2026 European Open (Octavos de final) David Goffin 0-2 (3-6, 4-6) Alex Michelsen
19/10/2026 European Open (Dieciseisavos de final) Andrea Guerrieri 0-2 (1-6, 2-6) Alex Michelsen
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Alex Michelsen
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) Alex Michelsen
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
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