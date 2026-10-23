Arthur Fils - Alex Michelsen, en directo hoy: sigue el partido de European Open

Arthur Fils - Alex Michelsen: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de European Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de octubre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo European Open al tenista estadounidense Alex Michelsen(37) este viernes no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 0-0 ()
| Jaume Munar
|12/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Botic van de Zandschulp
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pavel Kotov
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Arthur Fils
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Alex Michelsen
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/10/2026
| European Open (Octavos de final)
| David Goffin
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alex Michelsen
|19/10/2026
| European Open (Dieciseisavos de final)
| Andrea Guerrieri
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alex Michelsen
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-1)
| Alex Michelsen
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen