Arthur Fils - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Arthur Fils - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters
Arthur Fils - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 12 octubre 2026 9:32
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Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) este lunes no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/05/2024 Bordeaux (Octavos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) Botic van de Zandschulp

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pavel Kotov
04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Arthur Fils
02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-2) Luca Van Assche
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Kamil Majchrzak

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Alex Michelsen
08/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (1-6, 6-3, 6-4) Daniel Merida Aguilar
01/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Botic van de Zandschulp 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Francisco Cerundolo
29/09/2026 China Open, Qualification (Cuartos de final) Botic van de Zandschulp 2-0 (6-4, 6-4) Jie Cui
28/09/2026 China Open, Qualification (Octavos de final) Botic van de Zandschulp 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) Valentin Royer
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