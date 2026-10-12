Arthur Fils - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Arthur Fils - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) este lunes no antes de las 10:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/05/2024 Bordeaux (Octavos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) Botic van de Zandschulp

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Pavel Kotov 04/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Arthur Fils 02/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-5) Frances Tiafoe 30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-2) Luca Van Assche 29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Kamil Majchrzak

Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp