Arthur Fils - Botic van de Zandschulp, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Arthur Fils - Botic van de Zandschulp: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Shanghai Rolex Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 12 de octubre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(10) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista holandés Botic van de Zandschulp(41) este lunes no antes de las 10:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/05/2024
| Bordeaux (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-1)
| Botic van de Zandschulp
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Pavel Kotov
|04/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Cuartos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Arthur Fils
|02/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Frances Tiafoe
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Luca Van Assche
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Kamil Majchrzak
Últimos Resultados de Botic van de Zandschulp
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Alex Michelsen
|08/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (1-6, 6-3, 6-4)
| Daniel Merida Aguilar
|01/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Francisco Cerundolo
|29/09/2026
| China Open, Qualification (Cuartos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jie Cui
|28/09/2026
| China Open, Qualification (Octavos de final)
| Botic van de Zandschulp
| 2-1 (4-6, 6-2, 6-4)
| Valentin Royer