Arthur Fils - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Arthur Fils - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de julio de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista español Rafael Jodar(24) este martes no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Barcelona Open (Semifinal)
| Rafael Jodar
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Matteo Berrettini
| 3-1 (6-4, 7-5, 3-6, 6-3)
| Arthur Fils
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Raphael Collignon
| 0-3 (5-7, 1-6, 3-6)
| Arthur Fils
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Andrea Pellegrino
| 0-0 (4-0)
| Arthur Fils
|01/05/2026
| Madrid Open (Semifinal)
| Jannik Sinner
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Arthur Fils
|29/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jiri Lehecka
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Rafael Jodar
| 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6)
| Shintaro Mochizuki
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4)
| Pablo Carreno Busta
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-0 (6-3, 6-3, 7-5)
| Felix Gill
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Rafael Jodar
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2)
| Pablo Carreno Busta