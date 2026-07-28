Arthur Fils - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Arthur Fils - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open
Arthur Fils - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 julio 2026 17:31
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Madrid, 28 de julio de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(22) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open al tenista español Rafael Jodar(24) este martes no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 Barcelona Open (Semifinal) Rafael Jodar 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Matteo Berrettini 3-1 (6-4, 7-5, 3-6, 6-3) Arthur Fils
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Raphael Collignon 0-3 (5-7, 1-6, 3-6) Arthur Fils
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Andrea Pellegrino 0-0 (4-0) Arthur Fils
01/05/2026 Madrid Open (Semifinal) Jannik Sinner 2-0 (6-2, 6-4) Arthur Fils
29/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-4) Jiri Lehecka

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Rafael Jodar 1-3 (6-1, 6-7, 4-6, 4-6) Shintaro Mochizuki
02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Rafael Jodar 3-2 (3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 6-4) Pablo Carreno Busta
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Rafael Jodar 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) Felix Gill
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Rafael Jodar 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2) Pablo Carreno Busta

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