Arthur Fils - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Arthur Fils - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters
Arthur Fils - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 5 noviembre 2026 18:02
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Madrid, 5 de noviembre de 2026.

El tenista Francés Arthur Fils(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Taylor Fritz(12) este jueves no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils
26/09/2024 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 7-6) Tomas Machac
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Alex Michelsen 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Arthur Fils
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
24/10/2026 European Open (Semifinal) Arthur Fils 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff

Últimos Resultados de Taylor Fritz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alex Molcan 1-2 (7-6, 5-7, 6-7) Taylor Fritz
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Benjamin Bonzi 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Taylor Fritz
31/10/2026 Swiss Indoors Basel (Semifinal) Valentin Vacherot 2-0 (7-6, 6-3) Taylor Fritz
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-4, 6-3) Denis Shapovalov
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