Arthur Fils - Taylor Fritz, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Arthur Fils - Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de noviembre de 2026.
El tenista Francés Arthur Fils(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista estadounidense Taylor Fritz(12) este jueves no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|26/09/2024
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Tomas Machac
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
Últimos Resultados de Taylor Fritz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 1-2 (7-6, 5-7, 6-7)
| Taylor Fritz
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|31/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Semifinal)
| Valentin Vacherot
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Taylor Fritz
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Denis Shapovalov