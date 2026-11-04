Arthur Fils - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Arthur Fils - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters
Arthur Fils - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 4 noviembre 2026 19:32
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Madrid, 4 de noviembre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista checo Tomas Machac(69) este miércoles no antes de las 20:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/06/2024 Halle Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 6-4) Tomas Machac

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/10/2026 Swiss Indoors Basel (Cuartos de final) Taylor Fritz 1-0 (6-2, 2-0) Arthur Fils
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Alex Michelsen 1-2 (6-4, 3-6, 6-7) Arthur Fils
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 0-2 (6-7, 5-7) Arthur Fils
24/10/2026 European Open (Semifinal) Arthur Fils 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Jan-Lennard Struff
23/10/2026 European Open (Cuartos de final) Arthur Fils 2-0 (6-4, 7-6) Alex Michelsen

Últimos Resultados de Tomas Machac

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Kyrian Jacquet 0-2 (6-7, 1-6) Tomas Machac
01/11/2026 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Sebastian Baez 0-2 (2-6, 4-6) Tomas Machac
31/10/2026 Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir) Tomas Machac 2-0 (6-4, 6-3) Martin Landaluce
26/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) Alex de Minaur
25/10/2026 Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final) Fabian Marozsan 0-0 () Tomas Machac
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