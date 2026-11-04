Arthur Fils - Tomas Machac, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Paris Masters

Arthur Fils - Tomas Machac: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Paris Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de noviembre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Paris Masters al tenista checo Tomas Machac(69) este miércoles no antes de las 20:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/06/2024
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Tomas Machac
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 1-0 (6-2, 2-0)
| Arthur Fils
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Alex Michelsen
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Arthur Fils
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Arthur Fils
|24/10/2026
| European Open (Semifinal)
| Arthur Fils
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Jan-Lennard Struff
|23/10/2026
| European Open (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Alex Michelsen
Últimos Resultados de Tomas Machac
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Tomas Machac
|01/11/2026
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir)
| Sebastian Baez
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Tomas Machac
|31/10/2026
| Rolex Paris Masters, Qualification (Sin Definir)
| Tomas Machac
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Martin Landaluce
|26/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 1-2 (6-1, 4-6, 3-6)
| Alex de Minaur
|25/10/2026
| Erste Bank Open, Qualification (Cuartos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-0 ()
| Tomas Machac