Arthur Rinderknech - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Arthur Rinderknech - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de mayo de 2026.
El tenista Francés Arthur Rinderknech(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Geneva Open al tenista kazajo Alexander Bublik(10) este jueves a las 19:30.
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-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-1)
| Laslo Djere
|18/05/2026
| Geneva Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Thiago Agustin Tirante
|15/05/2026
| Bordeaux (Octavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Martin Damm
|26/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Vit Kopriva
| 1-1 (6-4, 3-6, 0-0)
| Arthur Rinderknech
|24/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Dusan Lajovic
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/05/2026
| Geneva Open (Octavos de final)
| Edas Butvilas
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Alexander Bublik
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-1 (4-6, 6-3, 7-5)
| Alexander Bublik
|08/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Bublik
|25/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Bublik
| 0-2 (2-6, 5-7)
| Stefanos Tsitsipas
|14/04/2026
| BMW Open (Dieciseisavos de final)
| Alex Molcan
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Alexander Bublik