Arthur Rinderknech - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Geneva Open

Arthur Rinderknech - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Geneva Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.

El tenista Francés Arthur Rinderknech(24) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Geneva Open al tenista kazajo Alexander Bublik(10) este jueves a las 19:30.

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-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 20/05/2026 Geneva Open (Octavos de final) Arthur Rinderknech 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) Laslo Djere 18/05/2026 Geneva Open (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 2-0 (6-4, 6-1) Thiago Agustin Tirante 15/05/2026 Bordeaux (Octavos de final) Arthur Rinderknech 0-2 (4-6, 6-7) Martin Damm 26/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Vit Kopriva 1-1 (6-4, 3-6, 0-0) Arthur Rinderknech 24/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Dusan Lajovic 0-2 (3-6, 2-6) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.