Arthur Rinderknech - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Arthur Rinderknech - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP
Arthur Rinderknech - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 3 julio 2026 14:43
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Madrid, 3 de julio de 2026.

El tenista Francés Arthur Rinderknech(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este viernes no antes de las 14:30.

-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Arthur Rinderknech 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) Martin Damm
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Rinderknech 3-1 (7-6, 7-6, 4-6, 7-5) Oliver Tarvet
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 0-2 (6-7, 6-7) Hamad Medjedovic
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Adrian Mannarino 2-1 (7-6, 3-6, 6-3) Arthur Rinderknech

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Novak Djokovic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) Novak Djokovic
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6) Novak Djokovic
24/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Giovanni Mpetshi Perricard 1-3 (7-5, 5-7, 1-6, 4-6) Novak Djokovic

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