Arthur Rinderknech - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Arthur Rinderknech - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
El tenista Francés Arthur Rinderknech(28) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este viernes no antes de las 14:30.
-Últimos Resultados de Arthur Rinderknech.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 3-0 (6-4, 7-6, 6-3)
| Martin Damm
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 3-1 (7-6, 7-6, 4-6, 7-5)
| Oliver Tarvet
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Hamad Medjedovic
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Adrian Mannarino
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-3)
| Arthur Rinderknech
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5)
| Novak Djokovic
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6)
| Novak Djokovic
|24/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Giovanni Mpetshi Perricard
| 1-3 (7-5, 5-7, 1-6, 4-6)
| Novak Djokovic