Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 30 mayo 2026 11:30
Madrid, 30 de mayo de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista australiana Daria Kasatkina(53) este sábado a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/06/2024 Grass Court Championships (Octavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 4-6) Aryna Sabalenka
05/01/2024 Brisbane International (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Daria Kasatkina
05/09/2023 US Open WTA (Octavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (1-6, 3-6) Aryna Sabalenka
17/08/2023 Western & Southern Open (Octavos de final) Daria Kasatkina 0-2 (3-6, 3-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elsa Jacquemot
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Barbora Krejcikova
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Daria Kasatkina.

28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (7-5, 7-6) Susan Bandecchi
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (6-4, 6-4) Zeynep Sonmez
21/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final) Jaqueline Cristian 2-1 (7-6, 3-6, 6-2) Daria Kasatkina
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Peyton Stearns 0-2 (1-6, 3-6) Daria Kasatkina
18/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final) Daria Kasatkina 2-0 (7-5, 6-3) Liudmila Samsonova

