Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Daria Kasatkina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de mayo de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista australiana Daria Kasatkina(53) este sábado a las 12:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/06/2024
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
|05/01/2024
| Brisbane International (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Daria Kasatkina
|05/09/2023
| US Open WTA (Octavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|17/08/2023
| Western & Southern Open (Octavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Daria Kasatkina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Susan Bandecchi
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Zeynep Sonmez
|21/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Cuartos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (7-6, 3-6, 6-2)
| Daria Kasatkina
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Daria Kasatkina
|18/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Liudmila Samsonova