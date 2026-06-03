Aryna Sabalenka - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA
Aryna Sabalenka - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 11:32
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Madrid, 3 de junio de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rusa Diana Shnaider(23) este miércoles a las 12:30.

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No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Naomi Osaka
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 7-5) Daria Kasatkina
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elsa Jacquemot
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea

-Últimos Resultados de Diana Shnaider.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Madison Keys 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) Diana Shnaider
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-5, 6-1) Oleksandra Oliynykova
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 2-0 (7-6, 6-1) McCartney Kessler
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Diana Shnaider 2-0 (6-4, 6-1) Renata Zarazua

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