Aryna Sabalenka - Diana Shnaider, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Diana Shnaider: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de junio de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista rusa Diana Shnaider(23) este miércoles a las 12:30.
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-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Naomi Osaka
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Daria Kasatkina
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
-Últimos Resultados de Diana Shnaider.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Madison Keys
| 1-2 (3-6, 6-3, 0-6)
| Diana Shnaider
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Oleksandra Oliynykova
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (7-6, 6-1)
| McCartney Kessler
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Diana Shnaider
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Renata Zarazua