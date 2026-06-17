Aryna Sabalenka - Ekaterina Alexandrova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Madrid, 17 de junio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(19) este miércoles a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/02/2025
| Qatar Total Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 3-6, 6-7)
| Ekaterina Alexandrova
|31/08/2024
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-2 (6-2, 1-6, 2-6)
| Aryna Sabalenka
|10/07/2023
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (4-6, 0-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/06/2026
| Roland Garros WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-3, 5-7, 0-6)
| Diana Shnaider
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Naomi Osaka
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Daria Kasatkina
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/06/2026
| Grass Court Championships (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 1-0 (6-1, 0-0)
| Anastasia Potapova
|08/06/2026
| Libema Open (Dieciseisavos de final)
| Ekaterina Alexandrova
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Panna Udvardy
|25/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Camila Osorio
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
|19/05/2026
| Internationaux de Strasbourg (Octavos de final)
| Ann Li
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-3)
| Ekaterina Alexandrova