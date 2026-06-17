Aryna Sabalenka - Ekaterina Alexandrova, en directo hoy: sigue el partido de Grass Court Championships

Aryna Sabalenka - Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships
Aryna Sabalenka - Ekaterina Alexandrova: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Grass Court Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 17 junio 2026 16:49
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Madrid, 17 de junio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Grass Court Championships a la tenista Rusa Ekaterina Alexandrova(19) este miércoles a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/02/2025 Qatar Total Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 3-6, 6-7) Ekaterina Alexandrova
31/08/2024 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-2 (6-2, 1-6, 2-6) Aryna Sabalenka
10/07/2023 Wimbledon WTA (Octavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (4-6, 0-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/06/2026 Roland Garros WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-3, 5-7, 0-6) Diana Shnaider
01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Naomi Osaka
30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 7-5) Daria Kasatkina
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elsa Jacquemot
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Ekaterina Alexandrova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/06/2026 Grass Court Championships (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 1-0 (6-1, 0-0) Anastasia Potapova
08/06/2026 Libema Open (Dieciseisavos de final) Ekaterina Alexandrova 0-2 (4-6, 6-7) Panna Udvardy
25/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Camila Osorio 2-0 (6-2, 6-4) Ekaterina Alexandrova
19/05/2026 Internationaux de Strasbourg (Octavos de final) Ann Li 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) Ekaterina Alexandrova
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