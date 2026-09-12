Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 13 septiembre 2026 0:37
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Madrid, 12 de septiembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 22:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
15/03/2026 BNP Paribas Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) Elena Rybakina
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
10/10/2025 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Elena Rybakina

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Jessica Pegula
08/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Linda Noskova
06/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Taylor Townsend
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-1) Polina Iatcenko

Últimos Resultados de Elena Rybakina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/09/2026 US Open WTA (Semifinal) Coco Gauff 1-2 (6-3, 4-6, 4-6) Elena Rybakina
09/09/2026 US Open WTA (Cuartos de final) Qinwen Zheng 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) Elena Rybakina
07/09/2026 US Open WTA (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
06/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 0-2 (6-7, 3-6) Elena Rybakina
04/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (2-6, 4-6) Elena Rybakina

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el tercer set por 6-2.

Elena Rybakina rompe a Aryna Sabalenka y domina ahora 5-2.

Elena Rybakina rompe a Aryna Sabalenka y domina ahora 5-2.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 4-2.

Aryna Sabalenka gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3.

Aryna Sabalenka gana el punto de juego. Su desventaja es ahora de 2-3.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Elena Rybakina se apunta el juego, tomando una ventaja de 3-1.

Elena Rybakina rompe a Aryna Sabalenka y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina rompe a Aryna Sabalenka y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Elena Rybakina convierte el punto de juego e iguala el marcador. 1-1.

Aryna Sabalenka se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Aryna Sabalenka se apunta el primer juego del tercer set. 1-0.

Inicio del tercer set. Aryna Sabalenka al servicio.

Inicio del tercer set. Aryna Sabalenka al servicio.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el 2.º set por 7-5.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 6-5.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 5-5.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 5-4.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 4-4.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 4-3.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 3-3.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 3-2.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 2-2.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Elena Rybakina se lleva el juego, empatando el partido 1-1.

Aryna Sabalenka se lleva el primer juego del 2.º set

Aryna Sabalenka se lleva el primer juego del 2.º set

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Inicio del segundo set. Aryna Sabalenka servirá primero.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Elena Rybakina convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-4.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 4-5 por detrás.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 5-3.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Aryna Sabalenka convierte el punto de juego y ahora está 3-4 por detrás.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Elena Rybakina se lleva el juego y domina ahora 4-2.

Elena Rybakina rompe el servicio de Aryna Sabalenka y se pone 3-2 por delante.

Elena Rybakina rompe el servicio de Aryna Sabalenka y se pone 3-2 por delante.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 2-2.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Elena Rybakina gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

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