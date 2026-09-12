Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Madrid, 12 de septiembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo US Open WTA a la tenista kazaja Elena Rybakina(2) este sábado no antes de las 22:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|15/03/2026
| BNP Paribas Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (3-6, 6-3, 7-6)
| Elena Rybakina
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|10/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elena Rybakina
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Jessica Pegula
|08/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Linda Noskova
|06/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Taylor Townsend
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Polina Iatcenko
Últimos Resultados de Elena Rybakina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/09/2026
| US Open WTA (Semifinal)
| Coco Gauff
| 1-2 (6-3, 4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|09/09/2026
| US Open WTA (Cuartos de final)
| Qinwen Zheng
| 1-2 (6-3, 1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/09/2026
| US Open WTA (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|06/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Elena Rybakina
|04/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Elena Rybakina