Aryna Sabalenka - Elsa Jacquemot, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Elsa Jacquemot: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Roland Garros WTA
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 28 mayo 2026 14:32
Madrid, 28 de mayo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista francesa Elsa Jacquemot(67) este jueves a las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Barbora Krejcikova
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Elsa Jacquemot.

26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Linda Fruhvirtova 0-2 (4-6, 3-6) Elsa Jacquemot
16/05/2026 Internationaux de Strasbourg, Qualification (Octavos de final) Elsa Jacquemot 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) Anastasia Zakharova
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-2, 6-4) Elsa Jacquemot
28/04/2026 Saint-Malo (Dieciseisavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (6-7, 6-7) Bianca Andreescu
22/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Elsa Jacquemot 0-2 (1-6, 2-6) Tyra Caterina Grant

