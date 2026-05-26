Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 26 mayo 2026 11:02
Madrid, 26 de mayo de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(50) este martes a las 12:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/08/2025 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro
15/01/2025 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 7-5) Jessica Bouzas Maneiro

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Barbora Krejcikova
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final) Petra Marcinko 2-0 (6-3, 6-4) Jessica Bouzas Maneiro
20/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final) Fiona Ferro 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) Jessica Bouzas Maneiro
19/05/2026 GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final) Lisa Zaar 0-2 (0-6, 5-7) Jessica Bouzas Maneiro
16/05/2026 Parma (Semifinal) Dayana Yastremska 2-1 (7-6, 6-7, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
14/05/2026 Parma (Cuartos de final) Susan Bandecchi 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) Jessica Bouzas Maneiro

