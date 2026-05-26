Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 26 de mayo de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista española Jessica Bouzas Maneiro(50) este martes a las 12:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/08/2025
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
|15/01/2025
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 7-5)
| Jessica Bouzas Maneiro
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Barbora Krejcikova
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Cuartos de final)
| Petra Marcinko
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Jessica Bouzas Maneiro
|20/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Octavos de final)
| Fiona Ferro
| 1-2 (6-2, 6-7, 3-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|19/05/2026
| GP SAR La Princesse Lalla Meryem (Dieciseisavos de final)
| Lisa Zaar
| 0-2 (0-6, 5-7)
| Jessica Bouzas Maneiro
|16/05/2026
| Parma (Semifinal)
| Dayana Yastremska
| 2-1 (7-6, 6-7, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|14/05/2026
| Parma (Cuartos de final)
| Susan Bandecchi
| 1-2 (1-6, 6-3, 4-6)
| Jessica Bouzas Maneiro