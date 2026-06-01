Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Roland Garros WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de junio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista japonesa Naomi Osaka(16) este lunes a las 20:15.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 7-5)
| Daria Kasatkina
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Elsa Jacquemot
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 3-6, 5-7)
| Sorana Cirstea
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Barbora Krejcikova
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 1-2 (6-7, 7-6, 4-6)
| Naomi Osaka
|28/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Donna Vekic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Naomi Osaka
|26/05/2026
| Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Naomi Osaka
|11/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|10/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Diana Shnaider