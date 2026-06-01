Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Roland Garros WTA

Actualizado: lunes, 1 junio 2026 19:17
Madrid, 1 de junio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Roland Garros WTA a la tenista japonesa Naomi Osaka(16) este lunes a las 20:15.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 7-5) Daria Kasatkina
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-2) Elsa Jacquemot
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) Sorana Cirstea
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Barbora Krejcikova

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 1-2 (6-7, 7-6, 4-6) Naomi Osaka
28/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Donna Vekic 0-2 (6-7, 4-6) Naomi Osaka
26/05/2026 Roland Garros WTA (Sesentaicuatroavos de final) Laura Siegemund 0-2 (3-6, 6-7) Naomi Osaka
11/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Octavos de final) Naomi Osaka 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
10/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 2-0 (6-1, 6-2) Diana Shnaider

