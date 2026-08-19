Aryna Sabalenka - Xinyu Wang, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 1:31
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Chinesa Xinyu Wang(36) este miércoles no antes de las 01:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 7-6) Talia Gibson
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Ekaterina Alexandrova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Shuai Zhang
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Moyuka Uchijima
05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (2-6, 6-7) Naomi Osaka

Últimos Resultados de Xinyu Wang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Wang 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) Donna Vekic
14/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Wang 2-0 (6-4, 6-3) Hanne Vandewinkel
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Xinyu Wang 1-2 (6-1, 6-7, 5-7) Daria Kasatkina
29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Xinyu Wang 0-2 (2-6, 2-6) Liudmila Samsonova
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Julieta Pareja 0-2 (6-7, 3-6) Xinyu Wang

Inicio del segundo set. Xinyu Wang servirá primero.

Inicio del segundo set. Xinyu Wang servirá primero.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Aryna Sabalenka convierte el punto de set y GANA el primer set por 6-1.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Xinyu Wang y se pone 5-1 por delante.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Xinyu Wang y se pone 5-1 por delante.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Xinyu Wang convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Xinyu Wang convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Aryna Sabalenka se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Xinyu Wang y se pone 2-0 por delante.

Aryna Sabalenka rompe el servicio de Xinyu Wang y se pone 2-0 por delante.

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

Aryna Sabalenka gana el primer juego y domina 1-0

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