Aryna Sabalenka - Xinyu Wang, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 19 de agosto de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Chinesa Xinyu Wang(36) este miércoles no antes de las 01:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Talia Gibson
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-7, 6-4, 4-6)
| Ekaterina Alexandrova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Shuai Zhang
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Moyuka Uchijima
|05/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Naomi Osaka
Últimos Resultados de Xinyu Wang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-4)
| Donna Vekic
|14/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Wang
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Hanne Vandewinkel
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xinyu Wang
| 1-2 (6-1, 6-7, 5-7)
| Daria Kasatkina
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Xinyu Wang
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Liudmila Samsonova
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Julieta Pareja
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Xinyu Wang