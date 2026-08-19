Aryna Sabalenka - Xinyu Wang, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Madrid, 19 de agosto de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista Chinesa Xinyu Wang(36) este miércoles no antes de las 01:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 7-6) Talia Gibson 09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) Ekaterina Alexandrova 07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Shuai Zhang 05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Moyuka Uchijima 05/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (2-6, 6-7) Naomi Osaka

Últimos Resultados de Xinyu Wang