Atalanta - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El Atalanta, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el New Balance Arena ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Chelsea, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATALANTA: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski, Gianluca Scamacca.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Adama Boiro, Aitor Paredes; Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.
-Últimos Resultados del Atalanta.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Chelsea
|26/11/2025
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-3
| Atalanta
|05/11/2025
| Champions
| Marseille
| 0-1
| Atalanta
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Atalanta
| 2-1
| Brujas
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-2
| Athletic Bilbao
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|22/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Espanyol
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/12/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Paris Saint-Germain