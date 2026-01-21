Atalanta - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Atalanta - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 20:17
Seguir en

Madrid, 21 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Atalanta, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el New Balance Arena ante el Athletic este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Chelsea, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 32o lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Paris Saint-Germain, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATALANTA: Marco Carnesecchi; Odilon Kossounou, Berat Djimsiti, Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Ederson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere, Nicola Zalewski, Gianluca Scamacca.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Adama Boiro, Aitor Paredes; Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Robert Navarro, Unai Gomez, Gorka Guruzeta.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Atalanta.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Atalanta 2-1 Chelsea
26/11/2025 Champions Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
05/11/2025 Champions Marseille 0-1 Atalanta
22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague
30/09/2025 Champions Atalanta 2-1 Brujas

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Mallorca 3-2 Athletic Bilbao
03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao
22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
10/12/2025 Champions Athletic Bilbao 0-0 Paris Saint-Germain

Contador

Contenido patrocinado