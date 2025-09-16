Athletic de Bilbao - Arsenal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Athletic, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el San Mames ante el Arsenal este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Arsenal ocupa el segundo lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Gabriel, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Mikel Merino, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyoekeres, Eberechi Eze.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|16/04/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Arsenal
|08/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 3-0
| Real Madrid
|12/03/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-2
| PSV Eindhoven