Athletic de Bilbao - Arsenal, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Arsenal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Champions League
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 18:20

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Athletic, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el San Mames ante el Arsenal este martes a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 1 en su estadio contra el Alavés, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Arsenal ocupa el segundo lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Inaki Williams, Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer.
ARSENAL: David Raya; Jurrien Timber, Gabriel, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Mikel Merino, Martin Zubimendi; Noni Madueke, Viktor Gyoekeres, Eberechi Eze.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal
08/04/2025 Champions Arsenal 3-0 Real Madrid
12/03/2025 Champions Arsenal 2-2 PSV Eindhoven

