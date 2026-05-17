Athletic de Bilbao - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Athletic - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Celta de Vigo este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 50 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Alvarez; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Williot Swedberg, Ferran Jutgla, Borja Iglesias.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Athletic Bilbao
|19/01/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Athletic Bilbao
|22/09/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Celta
|15/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Athletic Bilbao
|10/11/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-3
| Celta
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Athletic Bilbao
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-4
| Athletic Bilbao
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-3
| Levante
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|03/05/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Elche
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta