Athletic de Bilbao - Celta de Vigo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 17 mayo 2026 18:40
Seguir en

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Celta de Vigo este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 44 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el sexto lugar, llega tras la derrota por 2 - 3 cosechada en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 50 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Yeray Alvarez; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Unai Gomez, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Fer Lopez, Ilaix Moriba, Sergio Carreira, Williot Swedberg, Ferran Jutgla, Borja Iglesias.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Celta 2-0 Athletic Bilbao
19/01/2025 LaLiga Celta 1-2 Athletic Bilbao
22/09/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-1 Celta
15/05/2024 LaLiga Celta 2-1 Athletic Bilbao
10/11/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-3 Celta

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/05/2026 LaLiga Espanyol 2-0 Athletic Bilbao
10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia
02/05/2026 LaLiga Alavés 2-4 Athletic Bilbao
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Celta 2-3 Levante
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
03/05/2026 LaLiga Celta 3-1 Elche
26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta
22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta

Contador

Contenido patrocinado