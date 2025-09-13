Athletic de Bilbao - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Athletic, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Villarreal 7 3 4 Champions Barcelona 7 3 5 Europa League Espanyol 7 3 6 Conference League Elche 6 4 12 Permanencia Alavés 4 3 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Maroan Sannadi.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés 15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao 16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés 22/09/2023 LaLiga Alavés 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo 17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla 25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona 18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.