Athletic de Bilbao - FK Qarabag, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - FK Qarabag: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Onces Iniciales probables: Athletic - FK Qarabag: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Champions
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 13:47

Madrid, 22 de octubre de 2025.

El Athletic, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el San Mames ante el FK Qarabag este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FK Qarabag ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el FC Koebenhavn, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Inter 9 3
3 Arsenal 9 3
4 Borussia Dortmund 7 3
5 Manchester City 7 3
6 Bayern Munich 6 2
7 Newcastle United 6 3
8 Real Madrid 6 2
9 Barcelona 6 3
10 Qarabag FK 6 2
11 PSV Eindhoven 4 3
12 Tottenham Hotspur 4 2
13 Marseille 3 2
14 Club Brugge 3 2
14 Sporting CP 3 2
16 Eintracht Frankfurt 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Atlético 3 3
19 Chelsea 3 2
20 Galatasaray 3 2
21 Atalanta 3 2
22 SSC Napoli 3 3
23 Union St.Gilloise 3 3
24 Juventus 2 2
25 Bodoe/Glimt 2 2
26 Pafos FC 2 3
27 Bayer Leverkusen 2 3
28 Monaco 1 2
29 Slavia Prague 1 2
29 Villarreal 1 3
31 FC Koebenhavn 1 3
32 Olympiacos 1 3
33 Kairat Almaty 1 3
34 Benfica 0 3
35 Athletic Bilbao 0 2
36 Ajax 0 2

-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Kady Malinowski, Pedro Bicalho, Oleksii Kashchuk, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Camilo Duran.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao
04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca
01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona

-Últimos Resultados del FK Qarabag.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Qarabag FK 2-0 FC Koebenhavn
16/09/2025 Champions Benfica 2-3 Qarabag FK

