Athletic de Bilbao - FK Qarabag, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de octubre de 2025.
El Athletic, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el San Mames ante el FK Qarabag este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FK Qarabag ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el FC Koebenhavn, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Inter
| 9
| 3
|3
| Arsenal
| 9
| 3
|4
| Borussia Dortmund
| 7
| 3
|5
| Manchester City
| 7
| 3
|6
| Bayern Munich
| 6
| 2
|7
| Newcastle United
| 6
| 3
|8
| Real Madrid
| 6
| 2
|9
| Barcelona
| 6
| 3
|10
| Qarabag FK
| 6
| 2
|11
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|12
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|13
| Marseille
| 3
| 2
|14
| Club Brugge
| 3
| 2
|14
| Sporting CP
| 3
| 2
|16
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Atlético
| 3
| 3
|19
| Chelsea
| 3
| 2
|20
| Galatasaray
| 3
| 2
|21
| Atalanta
| 3
| 2
|22
| SSC Napoli
| 3
| 3
|23
| Union St.Gilloise
| 3
| 3
|24
| Juventus
| 2
| 2
|25
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|26
| Pafos FC
| 2
| 3
|27
| Bayer Leverkusen
| 2
| 3
|28
| Monaco
| 1
| 2
|29
| Slavia Prague
| 1
| 2
|29
| Villarreal
| 1
| 3
|31
| FC Koebenhavn
| 1
| 3
|32
| Olympiacos
| 1
| 3
|33
| Kairat Almaty
| 1
| 3
|34
| Benfica
| 0
| 3
|35
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|36
| Ajax
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Kady Malinowski, Pedro Bicalho, Oleksii Kashchuk, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Camilo Duran.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del FK Qarabag.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-0
| FC Koebenhavn
|16/09/2025
| Champions
| Benfica
| 2-3
| Qarabag FK