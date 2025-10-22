Athletic de Bilbao - FK Qarabag, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 22 de octubre de 2025.

El Athletic, situado en la 35a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el San Mames ante el FK Qarabag este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FK Qarabag ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el FC Koebenhavn, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 9 3 2 Inter 9 3 3 Arsenal 9 3 4 Borussia Dortmund 7 3 5 Manchester City 7 3 6 Bayern Munich 6 2 7 Newcastle United 6 3 8 Real Madrid 6 2 9 Barcelona 6 3 10 Qarabag FK 6 2 11 PSV Eindhoven 4 3 12 Tottenham Hotspur 4 2 13 Marseille 3 2 14 Club Brugge 3 2 14 Sporting CP 3 2 16 Eintracht Frankfurt 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Atlético 3 3 19 Chelsea 3 2 20 Galatasaray 3 2 21 Atalanta 3 2 22 SSC Napoli 3 3 23 Union St.Gilloise 3 3 24 Juventus 2 2 25 Bodoe/Glimt 2 2 26 Pafos FC 2 3 27 Bayer Leverkusen 2 3 28 Monaco 1 2 29 Slavia Prague 1 2 29 Villarreal 1 3 31 FC Koebenhavn 1 3 32 Olympiacos 1 3 33 Kairat Almaty 1 3 34 Benfica 0 3 35 Athletic Bilbao 0 2 36 Ajax 0 2

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

FK QARABAG: Mateusz Kochalski; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarquliyev; Kady Malinowski, Pedro Bicalho, Oleksii Kashchuk, Leandro Andrade, Abdellah Zoubir, Camilo Duran.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Girona

-Últimos Resultados del FK Qarabag.