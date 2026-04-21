Athletic de Bilbao - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Osasuna este martes a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 9 Permanencia Osasuna 39 31 11 Permanencia Athletic Bilbao 38 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Javi Galan; Lucas Torro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao 11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna 19/08/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.