Athletic de Bilbao - Oviedo, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 9 de noviembre de 2025.

El Athletic, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Oviedo este domingo a las 14:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Real Sociedad, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Oviedo ocupa el último lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Selton Sanchez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Alberto Reina, Leander Dendoncker, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira; Jose Salomon Rondon, Federico Vinas.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Oviedo.