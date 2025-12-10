Athletic de Bilbao - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 16:00
Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el San Mames ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Slavia Prague, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 5 - 3 cosechada en su estadio contra el Tottenham Hotspur, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Atalanta 13 6
4 Paris Saint-Germain 12 5
5 Inter 12 6
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Liverpool 12 6
9 Tottenham Hotspur 11 6
10 Borussia Dortmund 10 5
11 Chelsea 10 6
12 Manchester City 10 5
13 Sporting CP 10 6
14 Barcelona 10 6
15 Newcastle United 9 5
16 Marseille 9 6
17 Galatasaray 9 6
18 Monaco 9 6
19 PSV Eindhoven 8 6
20 Bayer Leverkusen 8 5
21 Qarabag FK 7 5
22 SSC Napoli 7 5
23 Juventus 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 6
26 Olympiacos 5 6
27 Brujas 4 5
28 Athletic Bilbao 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Bodoe/Glimt 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 6
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur
04/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Munich
21/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
17/09/2025 Champions Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

