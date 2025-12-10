Athletic de Bilbao - Paris Saint-Germain, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
El Athletic, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el San Mames ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Slavia Prague, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 5 - 3 cosechada en su estadio contra el Tottenham Hotspur, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Atalanta
| 13
| 6
|4
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|5
| Inter
| 12
| 6
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Liverpool
| 12
| 6
|9
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|11
| Chelsea
| 10
| 6
|12
| Manchester City
| 10
| 5
|13
| Sporting CP
| 10
| 6
|14
| Barcelona
| 10
| 6
|15
| Newcastle United
| 9
| 5
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Galatasaray
| 9
| 6
|18
| Monaco
| 9
| 6
|19
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|21
| Qarabag FK
| 7
| 5
|22
| SSC Napoli
| 7
| 5
|23
| Juventus
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|26
| Olympiacos
| 5
| 6
|27
| Brujas
| 4
| 5
|28
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|29
| FC Copenhague
| 4
| 5
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 6
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-3
| Tottenham Hotspur
|04/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-2
| Bayern Munich
|21/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-7
| Paris Saint-Germain
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|17/09/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-0
| Atalanta