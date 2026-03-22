Athletic de Bilbao - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 22 marzo 2026 17:46
Seguir en

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Athletic, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Betis este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Antony, Marc Roca, Sofyan Amrabat, Abdessamad Ezzalzouli; Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao
03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis
25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao
27/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Betis

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao
07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona
28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao
20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche
15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta
08/03/2026 LaLiga Getafe 2-0 Betis
01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla
21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo
15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis

Contador

Contenido patrocinado