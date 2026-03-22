Athletic de Bilbao - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.

El Athletic, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 29 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Betis este domingo a las 18:30, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Girona, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 44 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Alejandro Rego, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.

REAL BETIS: Pau Lopez; Angel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentin Gomez; Antony, Marc Roca, Sofyan Amrabat, Abdessamad Ezzalzouli; Aitor Ruibal, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 02/02/2025 LaLiga Betis 2-2 Athletic Bilbao 03/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Betis 25/02/2024 LaLiga Betis 3-1 Athletic Bilbao 27/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Betis

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 20/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Elche 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Betis.