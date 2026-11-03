Atlético de Madrid - Bayern Munich, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 3 noviembre 2026 16:36
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Madrid, 3 de noviembre de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Aston Villa 9 3
3 Liverpool 9 3
4 Real Madrid 9 3
5 Real Betis 9 3
6 VfB Stuttgart 7 3
7 Arsenal 7 3
8 Barcelona 6 3
9 Como 6 3
10 Manchester City 6 3
11 Club Brugge 6 3
12 Sporting CP 6 3
13 Borussia Dortmund 6 3
14 Bayern Munich 5 3
15 Roma 4 3
16 Atlético de Madrid 4 3
17 Shakhtar Donetsk 4 3
18 PSV Eindhoven 4 3
19 Villareal 3 3
20 Inter 3 3
20 Manchester United 3 3
22 Napoles 3 3
23 Galatasaray 3 3
24 LASK 3 3
25 Sabah FK 3 3
26 Feyenoord 3 3
27 Lens 3 3
28 Bodo/Glimt 3 3
29 AEK Athenas 3 3
29 Leipzig 3 3
31 Fenerbahce 2 3
32 Slavia Prague 1 3
33 Viking 1 3
34 Oporto 0 3
35 Lille 0 3
36 Slovan Bratislava 0 3

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.
BAYERN MUNICH: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Lennart Karl, Tom Bischof, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético
24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo
20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United

Últimos Resultados de Bayern Munich

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/10/2026 Champions Bayern Munich 2-2 Arsenal
13/10/2026 Champions Viking 3-3 Bayern Munich
10/09/2026 Champions Bayern Munich 5-0 Bodoe/Glimt
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain
28/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Bayern Munich
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