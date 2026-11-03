Atlético de Madrid - Bayern Munich, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Bayern Munich: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (IV) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de noviembre de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (IV) al Bayern Munich este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Riyadh Air Metropolitano
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Aston Villa
| 9
| 3
|3
| Liverpool
| 9
| 3
|4
| Real Madrid
| 9
| 3
|5
| Real Betis
| 9
| 3
|6
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|7
| Arsenal
| 7
| 3
|8
| Barcelona
| 6
| 3
|9
| Como
| 6
| 3
|10
| Manchester City
| 6
| 3
|11
| Club Brugge
| 6
| 3
|12
| Sporting CP
| 6
| 3
|13
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|14
| Bayern Munich
| 5
| 3
|15
| Roma
| 4
| 3
|16
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|17
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 3
|18
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Inter
| 3
| 3
|20
| Manchester United
| 3
| 3
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Galatasaray
| 3
| 3
|24
| LASK
| 3
| 3
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Feyenoord
| 3
| 3
|27
| Lens
| 3
| 3
|28
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|29
| AEK Athenas
| 3
| 3
|29
| Leipzig
| 3
| 3
|31
| Fenerbahce
| 2
| 3
|32
| Slavia Prague
| 1
| 3
|33
| Viking
| 1
| 3
|34
| Oporto
| 0
| 3
|35
| Lille
| 0
| 3
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Onces iniciales probables
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Julian Alvarez, Ademola Lookman.
BAYERN MUNICH: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Nathaniel Brown; Joshua Kimmich, Lennart Karl, Tom Bischof, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Harry Kane.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Atlético
|24/10/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Deportivo
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
Últimos Resultados de Bayern Munich
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/10/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 2-2
| Arsenal
|13/10/2026
| Champions
| Viking
| 3-3
| Bayern Munich
|10/09/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 5-0
| Bodoe/Glimt
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain
|28/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Bayern Munich