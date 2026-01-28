Atlético de Madrid - Bodoe, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de enero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Bodoe este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Galatasaray, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bodoe ocupa el 28o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Manchester City, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Waarts Hoegh, Jens Petter Hauge.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Mallorca
|21/01/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-1
| Atlético
|18/01/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Bodoe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 3-1
| Manchester City
|10/12/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-2
| Bodoe/Glimt
|25/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 2-3
| Juventus
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
|22/10/2025
| Champions
| Galatasaray
| 3-1
| Bodoe/Glimt