Atlético de Madrid - Bodoe, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Bodoe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de Champions en el Riyadh Air Metropolitano ante el Bodoe este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Galatasaray, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Bodoe ocupa el 28o lugar, llega tras la victoria por 3 - 1 cosechada en su estadio contra el Manchester City, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Jose Gimenez, David Hancko, Marc Pubill; Alejandro Baena, Pablo Barrios, Koke, Nico Gonzalez; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

BODOE: Nikita Haikin; Fredrik Sjoevold, Odin Luraas Bjoertuft, Jostein Gundersen, Fredrik Andre Bjoerkan; Haakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Blomberg, Kasper Waarts Hoegh, Jens Petter Hauge.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/01/2026 LaLiga Atlético 3-0 Mallorca 21/01/2026 Champions Galatasaray 1-1 Atlético 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés 04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético 21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético

-Últimos Resultados del Bodoe.