Atlético de Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de enero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|03/05/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Atlético
|23/11/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
|21/04/2024
| LaLiga
| Alavés
| 2-0
| Atlético
|29/10/2023
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Alavés
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-1
| Atlético
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|09/12/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 2-3
| Atlético
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Alavés
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
|20/12/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 3-0
| Alavés
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|06/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Real Sociedad