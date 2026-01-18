Atlético de Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 20 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: domingo, 18 enero 2026 15:31
Madrid, 18 de enero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 20 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Deportivo Alavés este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Thiago Almada; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Victor Parada; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
03/05/2025 LaLiga Alavés 0-0 Atlético
23/11/2024 LaLiga Atlético 2-1 Alavés
21/04/2024 LaLiga Alavés 2-0 Atlético
29/10/2023 LaLiga Atlético 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
21/12/2025 LaLiga Girona 0-3 Atlético
13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia
09/12/2025 Champions PSV Eindhoven 2-3 Atlético
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
10/01/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Alavés
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo
20/12/2025 LaLiga Osasuna 3-0 Alavés
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
06/12/2025 LaLiga Alavés 1-0 Real Sociedad

