Atlético de Madrid - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Girona este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 66 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 1 punto más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Koke, Obed Vargas, Ademola Lookman, Antoine Griezmann.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Ivan Martin, Axel Witsel, Azzedine Ounahi; Viktor Tsigankov, Joel Roca, Bryan Gil.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/12/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Atlético
|25/05/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Atlético
|25/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Girona
|13/04/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-1
| Girona
|03/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 4-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|11/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Girona
|01/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 0-1
| Mallorca
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis